Emeklinin talepleri masaya yatırılacak! Emeklilerin gözü toplu sözleşmede

Milyonlarca emekli için bu yaz bir hayli hareketli geçecek. Ramazan Bayramı ikramiyesinin ardından emeklinin gündemi Temmuz'da yapılacak zam ve Ağustos'ta verilecek olan ikinci ikramiye ile birlikte toplu sözleşme olacak. Ağustos'ta memurlar için yapılacak olan toplu sözleşmede emeklileri ilgilendiren pek çok talep de masaya yatırılacak. Bu talepler; Ayda 361 TL aile yardımı, emeklilik ikramiyesinde artış ve her ay enflasyon farkı.