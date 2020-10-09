Bu acıya yürek dayanmaz! "Ben sensiz nasıl yaşarım" diyerek ağladı

Emekli emniyet müdürü Oğuz Oral Aydın (54), Hatay'dan Antalya'ya geldiği yolcu otobüsünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Aydın'ın yanındaki eşi Songül Aydın, 'Ben sensiz nasıl yaşarım' diyerek, ağladı. Bir dönem Antalya'de emniyet müdür yardımcısı olarak da görev yapan Oğuz Oral Aydın, 2015 yılında başmüfettişlikten emekli oldu.