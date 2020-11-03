  • BIST
    1130.18
  • Dolar
    8,5308
  • Euro
    9,9826
  • Altın
    521,1070
İstanbul
11 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Akar açık açık uyardı! "Haddinizi aşmayın"
Bakan Selçuk açıkladı! İzmir'e 6,6 milyon lira kaynak aktarıldı
Elif, ailesiyle hastanede bir araya geldi
İdil Şirin'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Otomobil pazarı ekim ayında yüzde 90,9 büyüdü
TÜİK, ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
KYK burs ve kredi başvuruları uzatıldı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor!
Başkan Erdoğan'dan Ayda paylaşımı: Geçmiş olsun güzel yavrum
Alanya'da tur teknesi battı: 1 turist öldü
PKK'nın 'yakın koruması' Almanya'dan skandal adım! İsimlerini verdiler.
Minik Ayla, 91 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı
Ayda'nın ambulanstan ilk görüntüsü!
Gözyaşları sel oldu! Ayda elini salladı çok güzel gülüyordu
91. saatte gelen mucize!
Venezuela ticari uçuşları başlatıyor: Aralarında Türkiye de var
Viyana'da korkunç saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!
İzmir'deki depremde can kaybı 107'ye yükseldi
İzmirliler yazlıklara kaçıyor!
Meteoroloji'de sağanak yağış uyarısı!
Devletin imkânları İzmir için seferber
Ölüm onu iki kez teğet geçti! Enkaz altında kalmaktan saniyeler içinde kurtuldu
Rıza Bey Apartmanından bir kadın cesedi çıkartıldı
Yemen'de 10 yıl içinde 44 gazeteci öldürüldü!

FOTO GALERİ

Elif, ailesiyle hastanede bir araya geldi