Elif, ailesiyle hastanede bir araya geldi

İZMİR’in Seferihisar açıklarında meydana gelen depremde, Bayraklı’daki Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek, babası Oğuz ile kendisi gibi enkaz altından kurtarılan annesi Seher Dereli ve ikiz ablaları Elzem ve Ezel Perinçek ile hastanede bir araya geldi.