Adana'da elektrikler kesilince iş yerinde mahsur kaldılar

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'ndeki bir manavda bazı kişilerin mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Kepengin kırılarak açılmasını iş yeri sahibinin kabul etmemesi üzerine itfaiye ekibi olay yerinden ayrıldı.