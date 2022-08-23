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Sağlık Bakanlığı bu yıl 85 bin yardımcı personel kadrosu açacak
Rus istihbaratı, Dugina'yı öldürdüğü iddia edilen kadının görüntülerini dağıttı
Portekiz'de 2'si büyük 14 yerde orman yangınları devam ediyor
Havalimanından yapılan toplu taşıma hizmetlerine ilişkin düzenleme
Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan bir gemi daha hareket etti
Samsun'da gıda ve kozmetik fabrikasında yangın çıktı
Nijerya'da Lassa ateşinden ölenlerin sayısı 168'e çıktı
Arjantin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fernandez de Kirchner'ın 12 yıl hapsi istendi
Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı
Güneş panelleri için ihtisas gümrükleri belirlendi
Spor Toto Süper Lig'de görünüm
Çin-Tayvan krizi bağlamında çip krizi ve küresel bağımlılık
Alacahöyük Ören Yeri'nde 87 yıl önce başlayan kazılar devam ediyor
Ele geçirilen Rus askeri zırhlıları
Türkiye'den önemli hamle! "Ay Görevi"nde kullanılacak!
ABD'den Ukrayna'nın 'Rusya' talebine ret
Sır perdesi aralandı! Süreci kritik isim koordine etti
Kuvvetli sağanak geliyor!
Başkan Erdoğan'dan Türk Lirası çağrısı
Su-75 F-35'i sollayacak mı?
Her yerde el ele
İzledikçe sinir oluyorum
Böbrek taşında bu yanlışlara düşmeyin!
Su içmek eklemleri de koruyor

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Ele geçirilen Rus askeri zırhlıları

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