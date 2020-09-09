Komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı

Tabur Komutanlığında düzenlenen uğurlama törenine Vali Erkaya Yırık, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Yıldız ile diğer protokol üyeleri ve komandoların aileleri katıldı.