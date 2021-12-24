Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti!

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Salda Gölü'nü ziyaret edenler anlattı: Çok güzel olmuş
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Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki
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"Yüzde 100 koruyor"
Platin Global 100 Ödülleri Bu Akşam Sahiplerini Buluyor
PKK iddianamesinde İBB detayı! Gassal olarak işe almışlar
Bir müttefiki daha ABD'ye sırt çevirdi!
Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki: Senaryosu ve oyunculuğu kötü bir dizi!
Kur korumasında alt ve üst limit olmayacak
Merkez Bankası ikinci müdahalenin miktarını açıkladı
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Apple Türkiye'den indirim kararı
CHP, FETÖ'cülere verdiği sözü bir adım ileri taşıdı: Tüm hazırlıklar yapıldı
Şaşırtan karar: Su-35 alımından vazgeçtiler
Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni dönem!
Araba fiyatlarında büyük indirim!
Memura ve emekliye ne kadar zam yapılacak?
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Rusya'yı çıldırtacak gelişme!

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