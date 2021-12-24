Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti!

AA'da yer alan habere göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, günün en düşük sıcaklığının ölçüldüğü İmranlı'yı, sıfırın altında 25,3 dereceyle Konya'nın Seydişehir ilçesi takip etti.