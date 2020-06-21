Edirnekapı Şehitliği'nde Babalar Günü hüznü

Oğlunu Şırnak'taki bir çatışmada kaybettiğini söyleyen Muzaffer Can, "Oğlum her zaman Babalar Günü'nde beni arar, yanıma geldiğinde de en güzel hediyelerden alırdı. 10 yıl önce kaybettim oğlumu ama acısı hala yüreğimde. Vatan sağolsun, evlat acımızı kalbimize basıp ona ve şehit ailelerine dua etmeye devam edeceğiz." dedi.