Eda Ece sevgilisi ile sokak ortasında kavga etti!
Yasak Elma dizisinin yıldızı Eda Ece ve sevgilisi Buğrahan Tuncer sokak ortasında kavga etti.
Uzun bir süredir basketbolcu Buğrahan Tuncer ile beraber olan FOX TV Yasak Elma dizisinin oyuncusu Eda Ece, geçtiğimiz günlerde Bodrum tatilinden paylaştığı bikinili fotoğraflarıyla anılırken bir anda sevgilisi Tuncer ile yaşadığı gerilimle magazin gündemine bomba gibi düştü.
Bodrum tatilinden sevgilisi Buğrahan Tuncer ile beraber dönen Eda Ece, Etiler'de görüntülendi. Basın mensuplarıyla kısa bir sohbet eden Ece, ''Tatilden yeni döndük, güzel geçti'' dese de moralinin bir hayli bozuk olduğu objektiflere yansıdı.
Başarılı oyuncu, gazetecilerin '' Moraliniz mi bozuk, bir şey mi oldu?'' sorusuna ise cevap vermeyi tercih etmedi ve başını öne eğdi. Basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ise bu esnada Eda Ece'nin yanından hızla uzaklaştı ve Ece'nin o an gözleri doldu, ağlamamak için kendisini zor tuttu.
Oysa geçtiğimiz ay Bodrum'dan bir villa kiralayan ikili, denizin ve güneşin tadını beraber çıkarmış, oldukça eğlenmişlerdi.
Hatta Eda Ece, sevgilisinin ve Yasak Elma dizi oyuncularının da olduğu bir doğum günü kutlamasıyla yeni yaşına girmişti.
Son olarak ise Bodrum'da denizin ve güneşin keyfini çıkaran Eda Ece ve sevgilisi Buğrahan Tuncer, herkesin merak konusu olmuş, magazin basını görüntü almak için bir hayli çaba harcamıştı.
Durum böyle olunca Eda Ece, magazin basını için kendi sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşım yapmıştı.
Ece, "Dağlardan Nat Geo antilopları çeker gibi beni çekmenize gerek yok, ben zaten insan gibi pozumu veriyorum!" demişti. Eda Ece'nin bu paylaşımını sevgilisi Buğrahan Tuncer'in yanı sıra binlerce kişi beğenmişti.
Peki, Eda Ece kimdir?
Eda Ece 20 Haziran 1990 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Tam adı Eda Ece Uzunalioğlu olan güzel oyuncu Şişli Terakki Lisesisi’ni bitirdi.
Yüksek öğrenimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamlayan güzel oyuncu lisans eğitimini tamamladıktan sonra Sanat Tarihi üzerine dersler aldı ve bir galeride çalışmaya başladı.
Okul yıllarında tiyatro klübüne üye olan güzel oyuncu o dönem sahneye çıkmaya başladı. Sahneye koydukları bir oyunu izlemeye gelen menaker Tümay Özokur tarafından keşfedilen oyuncu televizyon dünyasına adım atmıştır.
2011 – 2014 yılları arasında “Pis Yedili” adlı dizide Cimbom karakterini canlandıran Eda Ece aynı dizide Ayşegül Aldinç, Turan Özdemir, Asuman Dabak, İlkay Akdağlı, Hazal Şenel, Melis Babadağ, Burak Alkaş, Halil Babür ile birlikte oynadı.
2013 yılında “Beni Böyle Sev” adlı dizide Zeynep Çamcı, Alper Saldıran, Burcu Biricik, Selen Uçer, Altan Gördüm, Lale Mansur, Güven Kıraç ile oynadı. Eda Ece ayrıca 2013 yılında “Kızım İçin” adlı sinema filminde Yetkin Dikinciler ve İnci Türkay ile birlikte yer aldı.
2015 yılında başrollerinde Berk Oktay ve Seren Şirince’nin rol aldığı “İlişki Durumu: Karışık” adlı dizide Ceren rolüne hayat verdi. 2016 yılında ise senaristliğini Gupse Özay’ın yaptığı ''Görümce'' filminde yer aldı. Şimdilerde FOX TV ekranlarında yayımlanan Yasak Elma adlı dizide Yıldız karakterine hayat vermektedir.