Eda Ece sevgilisi ile sokak ortasında kavga etti!

Başarılı oyuncu, gazetecilerin '' Moraliniz mi bozuk, bir şey mi oldu?'' sorusuna ise cevap vermeyi tercih etmedi ve başını öne eğdi. Basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ise bu esnada Eda Ece'nin yanından hızla uzaklaştı ve Ece'nin o an gözleri doldu, ağlamamak için kendisini zor tuttu.