Düzce'de saman yüklü TIR devrildi!

Kaza hakkında bilgi veren TIR sürücüsü Şevki Üzülmez, "Kamyonet sola çıktı. Benim aracımın arkasından sola çıktı. Ben de vurmamak için sola kırdım ve kontrolü kaybettim. Zaten arkada yük olduğu için toparlayamadım” dedi.