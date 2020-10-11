Düzce'de apartmanın en üst katında korkutan yangın

Balkonda yaşanan can pazarı ise kameralara yansıdı. Bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde dumanlardan korunmak için balkona çıkan 4 kişiden birisi paniğe kapılarak aşağıya atmaya çalıştı. Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından sakinleştirilen şahıs daha sonra balkona uzatılan itfaiye aracının merdiveni ile aşağıya indirildi.