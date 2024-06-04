Dünyanın en ölümcül keskin nişancıları

Simo Häyhä

Nam-ı değer beyaz ölüm. 705 tane kabul edilmiş vuruşu var gerçek sayının çok daha fazla olduğu düşünülüyor. Fin – Rusya savaşında 100 günden az zamanda bu kadar kişiyi öldürmesi, Rusların ilgisini çekmiş askerleri korkutan bu keskin nişancı için önce bir keskin nişancı, sonra bir keskin nişancı grubu o da yeterli olmayınca da bir bölük asker göndermişlerdir.