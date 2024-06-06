Türkiye'den 2 lezzet listede!
Dünyanın en meşhur lezzetlerini değerlendirerek listeleyen Taste Atlas, dünyanın en iyi kahvaltılarını açıkladı.
TÜRKİYE'DEN 2 LEZZET
Taste Atlas'ın listesinde 2 Türk lezzeti de yer aldı. İşte dünyanın en iyi kahvaltılar sıralaması...
11- Mercimek Çorbası
TÜRKİYE
10. Katmer
TÜRKİYE
9- Pao de queijo
İTALYA
8- Jianbing
ÇİN
7- Kruvasan
FRANSA
6- Komplet lepinja
SIRBİSTAN
5- Zelnik
MAKEDONYA
4- Nan-e barbari
İRAN
3- Chilaquiles
MEKSİKA
2- Roti canai
MALEZYA
1- Bougatsa
YUNANİSTAN