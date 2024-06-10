Türkiye birinci sırada!
Hamur işleri konusunda zengin ülkemiz yine zirvede yerini korudu. TasteAtlas, dünyanın en iyi ekmeklerini sıralayan bir çalışma yaptı.
Listede, Türkiye'den birçok yöresel tat yer aldı. Gözleme 38'inci, pide ekmeği 48'inci, 43'üncü sırada ise ramazan pidesi yer buldu.
Ancak bu kadar değil! 64'üncü sırada Terme pidesi, 70'inci sırada yufka, 94'üncü sırada ize bazlama vardı. İşte Türkiye'nin birinci sırada yer aldığı o liste...
10. Pão de queijo / Brezilya
9. Piadina Romagnola / İtalya
8. Naan / Hindistan
7. Amritsari kulcha / Hindistan
6. Qutab / Azerbaycan
5. Pan de bono / Kolombiya
4. Butter Garlic Naan / Hindistan
3. Roti canai / Malezya
2. Samsun Pidesi / Türkiye
1. Bafra Pidesi / Türkiye