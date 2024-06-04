Türkiye 5 ülkeye fark attı
Global Firepower, dünyanın en güçlü donanmalarının 2024 listesi açıklandı. Kapsamlı incelemeler sonucunda, Türkiye deniz kuvvetlerinin sağlamlığı ve yeteneklerini bir kez daha gözler önüne serdi.
Türkiye birçok dünya ülkesini geride bırakmayı başardı. İşte dünyanın en güçlü deniz kuvvetlerine sahip ülkeleri...
97-Estonya
96- Uruguay
95- Somali
94- Litvanya
93- Tanzanya
92- Sudan
91- Karadağ
90- El Salvador
89- Surinam
88- Kongo Demokratik Cumhuriyeti
87- Letonya
86- Kazakistan
85- Kenya
84- Gürcistan
83- Arnavutluk
82- Romanya
81- Umman
80- Nikaragua
79- Eritre
78- Küba
77- Azerbaycan
76- Norveç
75- Guatemala
74- Ürdün
73- Gana
72- Ekvador
71- Sırbistan
70- Kamboçya
69- Venezuela
68- Hırvatistan
67- Dominik Cumhuriyeti
66- Yemen
65- Bulgaristan
64- Angola
63- Arjantin
62- Singapur
61- Avustralya
60- Türkmenistan
59- Polonya
58- Panama
57-Laos
56- Suriye
55- Güney Afrika
54- Tunus
53- Suudi Arabistan
52- Bahreyn
51- Almanya
50- Kamerun
49- İsrail
48- Kanada
47- Irak
46- Peru
45- Paraguay
44- Lübnan
43- Honduras
42- Birleşik Arap Emirlikleri
41- Danimarka
40- Tayvan
39- Vietnam
38- Malezya
37- İran
36- Ukrayna
35- Filipinler
34- Hollanda
33- Portekiz
32- Pakistan
31- Birleşik Krallık
30- Bangladeş
29- Fas
28- Katar
27- Kuveyt
26- Fransa
25- Şili
24- Nijerya
23- Brezilya
22- Mısır
21- Japonya
20- İspanya
19- Bolivya
18-TÜRKİYE
17-Yunanistan
16- Meksika
15- Güney Kore
14- Cezayir
13- Myanmar
12- Kolombiya
11- Finlandiya
10- Sri Lanka
9- Tayland
8- Hindistan
7- İtalya
6- Endonezya
5- İsveç
4- Amerika Birleşik Devletleri
3- Kuzey Kore
2- Çin
1- Rusya