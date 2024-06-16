Dünyanın en gizemli 10 nesnesi

Concorde'un atası





M.Ö 200'de yapıldığı sanılan bu nesne, 1898 yılında Mısır?da bir lahitte bulundu. Ancak gerçek uçaklar icat edilene kadar ne olduğu konusunda kimse bir fikir beyan edememişti. 1972'de arkeolog Halil Mesiha bunun bir model uçak olduğunu, mükemmel bir aerodinamiğinin bulunduğunu ve kanatlarının Concorde'u andırdığını iddia etti.