Alman mühendislik devi EDAG, yerli oto için geldi

TOGG ile olan iş birliği kapsamında Türkiye Ofisinin açılışıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan EDAG CEO’su Cosimo De Carlo “Mayıs 2019'dan bu yana sorumlu mühendislik ortağı olarak TOGG’la başarılı bir iş birliği yürütüyoruz. Bu iş birliğinin geldiği noktada Türkiye’de de bir ofisimizin olması gerektiğine karar verdik. Çünkü TOGG’un Türkiye ve Avrupa'nın elektrikli ulaşımına (e-Mobility) önemli katkı sağlayacağından eminiz” ifadelerini kullandı.