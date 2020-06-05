Konyaaltı Sahili'nde titiz çalışma

Çevreyi korumak için önemli çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Altınay, "Bakanımız sürekli, 'Proje yapın' diyor ve çevreci projeleri kesinlikle destekliyor. Ülkemizde 486 mavi bayraklı plaj bulunmakta. Turizmin başkenti Antalya'da 206 mavi bayraklı plajımız var. Bunlardan 8'i sadece Konyaaltı Sahili'nde. Bugüne kadar gemilerimize de 8 bin 53 mavi kart verdik. Bunlardan atıkları topladık. 2019'da Konyaaltı'nda 10 bin 254 metreküp atık su, 815 bin 543 katı atık, 16 metreküp sintine, 17 metreküp de atık yağ topladık." diye konuştu.