Dünya mirası Nemrut'ta hafta sonu yoğunluğu

Adana'dan ailesiyle Nemrut Dağı'na gelen Mehmet Akçam ise burada olmaktan büyük mutluluk yaşadığını belirterek, "Buraya gelmeden önce bu kadar güzellikleri bir arada göreceğimi hiç düşünmemiştim. Çok mutlu oldum, tekrar geleceğim." dedi.