Dünya harikası: Petra

İsviçreli kaşif Johann Ludwig Burckhardt tarafından 1812'de yeniden keşfedilen Petra, dünyada büyüleyici ve güzel bir antik kent olarak giderek daha fazla tanınmaya başlandı.

Petra, şehrin birçok yapısının oyulduğu kayaların renginden dolayı "gül kırmızısı şehir" olarak da ünlendi.