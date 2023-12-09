Dubai'deki BM İklim Zirvesi'nde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Aktivistler, bu yıl başkanlığını Birleşik Arap Emirlikleri'nin yürüttüğü COP28'in dördüncü gününde, konferans alanı Expo City Dubai'de BM'nin gözetiminde olan ve iklim müzakerelerinin yapıldığı Mavi Alan'da (Blue Zone) İsrail pavilyonunun yakınında toplandı.