Meğer bu kadar basitmiş!
Donmuş kıymanızı buzdolabından çıkartmayı mı unuttunuz? Hiç panik yapmayın, önereceğimiz bu yöntem sayesinde kısa zamanda kıymayı çözdürerek kullanmanız mümkün. İşte detaylar...
Türk ve Anadolu mutfağının lezzetli yemeklerinin vazgeçilmezi kıyma.. Evlerimizde genellikle buzdolabında veyahut derin dondurucu da muhafaza ederiz.
Kıyma kullanılacağımız zaman ihtiyaç duyulduğumuz miktarda alıyor, kalanını ise tekrardan dondurucuda bekletebiliriz. Bu sayede kıymayı defalarca kullanabiliriz.
Ancak ya buzdolabından çıkarmayı unuttuysak? Donmuş kıymayı çözmenin pratik yöntemleri sayesinde, 'meğer bu kadar basitmiş' diyeceksiniz.
DONMUŞ KIYMAYI ÇÖZMENİN PRATİK YÖNTEMLERİ
Donmuş kıymayı çözmenin en pratik yöntemlerini sizin için araştırdık, bulduk. İşte donmuş kıymayı doğru bir şekilde çözdürmenin püf noktaları...
· Donmuş kıyma buzluktan çıkartıldığında soğuk su yöntemi ile çözülebilir. Bu işlem için kıyma bir torbaya yerleştirilerek su dolu kabın içine koyulur. Bu sayede donmuş kıymanın hızlıca çözülmesi mümkün olabilir. Ancak bu işlem sonrasında kıymanın hemen kullanılması gerekir.
· Donmuş kıyma mikrodalga fırında kolayca çözülebilir. Ancak bu yöntem uygulanırken aşırı ısıtmaktan kaçınılması gerekir. Öte yandan kıyma çözüldükten hemen sonra pişirilmeli.