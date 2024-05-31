Meğer bu kadar basitmiş!

· Donmuş kıyma buzluktan çıkartıldığında soğuk su yöntemi ile çözülebilir. Bu işlem için kıyma bir torbaya yerleştirilerek su dolu kabın içine koyulur. Bu sayede donmuş kıymanın hızlıca çözülmesi mümkün olabilir. Ancak bu işlem sonrasında kıymanın hemen kullanılması gerekir.