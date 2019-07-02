Dolarda 5,20 seviyesi mümkün mü?

Dünya liderlerinin Japonya’da katıldığı G-20 zirvesinin ortaya çıkardığı olumlu hava piyasalarda devam ediyor. Stratejist Cüneyt Paksoy, 24 TV ekranlarında canlı yayımlanan Analiz Sentez programında Dolar/TL’nin geleceği için ''Hikayemizi yazmaya başladık, böyle giderse 5,50 seviyesi birkaç güne realize olur.'' dedi. Paksoy, canlı yayında 'Dolarda 5,20-5,35 seviyesi mümkün mü?' sorusuna da cevap verdi.



Türkiye-ABD ilişkilerinde esen Japonya baharı doları düşürürken, borsayı yükseltti. G-20’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşme sonrası Türkiye piyasalarında oluşan olumlu havayı Stratejist Cüneyt Paksoy değerlendirdi.



TM Dijital Haber Merkezi