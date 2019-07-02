Dolarda 5,20 seviyesi mümkün mü?
Dünya liderlerinin Japonya’da katıldığı G-20 zirvesinin ortaya çıkardığı olumlu hava piyasalarda devam ediyor. Stratejist Cüneyt Paksoy, 24 TV ekranlarında canlı yayımlanan Analiz Sentez programında Dolar/TL’nin geleceği için ''Hikayemizi yazmaya başladık, böyle giderse 5,50 seviyesi birkaç güne realize olur.'' dedi. Paksoy, canlı yayında 'Dolarda 5,20-5,35 seviyesi mümkün mü?' sorusuna da cevap verdi.
Türkiye-ABD ilişkilerinde esen Japonya baharı doları düşürürken, borsayı yükseltti. G-20’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşme sonrası Türkiye piyasalarında oluşan olumlu havayı Stratejist Cüneyt Paksoy değerlendirdi.
TM Dijital Haber Merkezi
Türkiye-ABD ilişkilerinde esen Japonya baharı doları düşürürken, borsayı yükseltti. G-20’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşme sonrası Türkiye piyasalarında oluşan olumlu havayı Stratejist Cüneyt Paksoy değerlendirdi.
TM Dijital Haber Merkezi
DOLAR VE BORSADA JAPONYA BAHARI
ABD-Türkiye ilişkilerinde yumuşamanın dolar üzerinde etkili olduğunu söyleyen Paksoy, ikinci faktörün FED ve Avrupa Merkez Bankasının agresif genişleme politikası olduğunu söyledi. 5,85-5,50’nin önemli bir bant olduğun belirten Paksoy, bu bölgenin 200 günlük ortalamaların kesiştiği bir bant olduğunu söyledi.
ABD-Türkiye ilişkilerinde yumuşamanın dolar üzerinde etkili olduğunu söyleyen Paksoy, ikinci faktörün FED ve Avrupa Merkez Bankasının agresif genişleme politikası olduğunu söyledi. 5,85-5,50’nin önemli bir bant olduğun belirten Paksoy, bu bölgenin 200 günlük ortalamaların kesiştiği bir bant olduğunu söyledi.