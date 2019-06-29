Dolandırılmaktan bıktı! 6 üniversite bitirdi

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden 30 yıl önce mezun olan Taner Ödemiş, uzun yıllardır farklı hastanelerde hekimlik yapıyor. İnegöl Devlet Hastanesinde 10 yıl yöneticilik yapan Ödemiş, burada görev yaptığı esnada, hastanenin bilgisayarlarında arıza oluştu. Bunu yapması için bir ekiple çalışmak istedi. Bu ekibin kendilerini yanlış yönlendirmeye çalışması üzerine kızıp Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümünü bitirdi. Hastanede idarecilik yaptığı için yöneticilikten de anlamak isteyen Taner Ödemiş, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini de bitirdi. Doktor, çalıştığı hastanede bazı hukuki meselelerde sıkıntı yaşayınca Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümünü de bitirdi.