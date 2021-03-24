Doğum gününde polis tarafından vurularak öldürülmüştü
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ABD'de şüpheli olarak aranırken polis tarafından öldürülen Frankie Jennings anıldı
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ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinin Charlotte kentinde, hakkında arama emri olan zanlı Frankie Jennings doğum gününde polis tarafından vurularak öldürüldü
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Jennings'in yakınları ve destekçileri olay yeri yakınında anma etkinliği düzenledi.
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