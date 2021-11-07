Doğu Akdeniz'de yanan ormanlar Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanla buluşacak

"Bölge müdürlüğümüz fidanlıklarında başta orman yangınlarında zarar gören sahalarda kullanılmak üzere ağaçlandırma ve erozyonla mücadele sahaları için 73 türde 11 milyon fidan üretimini gerçekleştirdik. Bu fidanlarımız şu anda hazır. Toprakla buluşmayı bekliyor. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Adana ve Osmaniye'de 23 noktada yaklaşık 80 bin fidan dikilecek."