Doğal sivrisinek kovucular!

SİVRİSİNEKLERİ YOK EDEN YÖNTEMLER





Karanfil: Karanfil kokusu, sivrisineklerin en sevmediği bir koku. Yapmanız gereken bir avuç karanfil alıp onları bulunduğunuz alana serpmek veya karanfil yağı kullanarak odanızı bu kokuyla doldurmak.