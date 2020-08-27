Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu devam ediyor

Güvenlik güçleri, uygun iklim koşulları ve kamu arazilerine ekim gibi çeşitli nedenlerle Türkiye'deki yasa dışı Hint kenevirinin büyük bölümünün yetiştirildiği Lice ilçesi ve civarında gerçekleştirdiği operasyonlarla terör örgütünün önemli gelir elde ettiği kenevir ile bunların işlenmesi sonucu elde edilen esrarı ele geçiriyor.