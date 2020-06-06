Satmaya çalışırken suçüstü yakalandılar!

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 36 yaprak ve 18 sayfadan oluşan deri üzerine İbrani alfabesiyle yazılmış el yazmalı kitap, parşömen üzerine baskılı Hz. Meryem ve Hz. İsa figürlerinin olduğu tablo, heykel, ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ve 16 mermi ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.