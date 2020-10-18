Diyarbakır'da 994 kilogram esrar ile 247 bin kök kenevir ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü ile uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim maksadıyla devam eden Yıldırım-7 operasyonu kapsamında, Lice ilçesinin Kayacık, Ortaç ve Yalaza kırsalında düzenlenen narko terör operasyonu başarıyla tamamlandı.