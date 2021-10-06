Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı

"40 yıllık kanlı tarihine baktığımız zamanda PKK terör örgütü, dünyada istismar edilen bu çocukların oransal olarak çok önemli bir bölümünü maalesef bizim coğrafyamızdan evlatlarımızı kandırarak, istismar ederek en önemlisi de analarımızın kucaklarından gizlice, zorla çekerek yüce Mevlamızın ayet-i kerimesinde lanet okuduğu fitnelerine alet etme acizliğini ve düşüklüğünü göstermişlerdir." diyen Beşikci, devletin terörle mücadelede dik ve kararlı duruşu, bu haklı mücadeleye, gönlü barıştan ve kardeşlikten yana olan vatandaşların da desteğiyle PKK terörünün bitme noktasına geldiğini belirtti.