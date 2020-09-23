Evlat nöbeti sürüyor

Oğluna geri dönme çağrısı yapan Demir, "Oğlum 16 arkadaşın geldi. Bizim devletimiz öyle büyük bir devlettir ki o çocukları anne ve babalarına teslim etti. Bundan güzel bir şey var mı? Orada çocukları kandırıyorlar, diyorlar ki 'siz giderseniz cezaevinde çürürsünüz'. Öyle bir şey yok. Oğlum beni duyuyorsan kaç gel, adalete teslim ol." ifadelerini kullandı.