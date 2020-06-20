Durdurulamıyor! Bir kadın cinayeti daha
Aksaray'da bir kişi, imam nikahıyla birlikte yaşadığı kadını silahla öldürdü.
Hassas Mahallesi 6645. Sokak'taki apartmanın 2. katında oturan Rabia Ergin (36) ile imam nikahıyla birlikte yaşadığı Ahmet Koyak (49) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Koyak, silahla Ergin'e defalarca ateş etti.
Silah sesini duyan komşuların durumu polise bildirmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ergin'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Ergin'in cesedi, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.
Olayın ardından bir süre kaçan Koyak, polis ekiplerini arayarak teslim oldu.
Ahmet Koyak, gittiği Fatih Mahallesi’nde polisi arayıp, 'Eşimi öldürdüm. Gelin beni alın' dedi. Gelen polisler tarafından gözaltına alınan Koyak, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Ahmet Koyak, basın mensuplarının "Neden öldürdünüz?" sorusuna, “Geçimsizlik yüzünden" cevabını verdi.
Rabia Ergin’in ölüm haberini alan yakınları evin önünde sinir krizi geçirdi.
Ahmet Koyak’ın emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.