Altın almak için o tarihi bekleyin!

İslam Memiş, aldıkları yeni önlemlerle ilgili olarak şunları söyledi: “Altın takılar bu yıl artık damat ve gelinin boynunda asılan kurdelalara takılmayacağından hediye kutularına bırakılacak. Takı hassasiyeti olan vatandaşlar için özel paketler hazırladık. Yani kim kime ne takmış belli olsun diye takıları şeffaf babet poşetlere koyarak üzerine isminin yazıldığı etiketler yapıştırıyoruz. Bu uygulama vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.