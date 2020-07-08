Didim'deki plajlarda mavi bayraklar dalgalanıyor

Konu ile ilgili bilgiler veren Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Aslı Kıray, “İlçemizdeki halk plajlarımızın Mavi Bayrak alması bizleri çok mutlu ediyor. İlçemizin temiz tutulması ve vatandaşlarımıza sağlıklı bir ortam oluşturulması için gecesi gündüzüne katan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.