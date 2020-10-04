Şanlıurfa'da ilginç kaza... Bırakıp kaçtılar!

Bu sırada iddiaya göre otomobilin sürücüsü ile yanındaki 2 kişi, araçtan çıkarak, kaza yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurup, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.