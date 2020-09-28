Devlet desteği ile kendi işinin patronu oldu: 40 kişi istihdam ediyor

İlerleyen süreçte hem üretim alanını hem de istihdam alanını daha da genişletmek istediklerini vurgulayan Sıpor, "Doğu ve Güneydoğu bölgesinde sadece Diyarbakır’da bu şekilde imalat yapan bir fabrika var. Bizim de amacımız ilerleyen zamanda üretim ağımızı genişletmek ve buna dayalı olarak istihdamı daha fazla sağlamaktır. Sadece bölge illeri ve komşu ülkeler değil Türkiye’nin hemen hemen yer iline ve diğer ülkelere de ihracat yapmak istiyoruz. Bu nedenle devlet tarafından verilen teşvikler çok önemlidir" dedi.