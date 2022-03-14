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ABD'li şirketler adına Türkiye'ye önemli ziyaret
Sertifikalı tohum desteğinin artırılmasının 6 üründe rekolteye olumlu yansıması bekleniyor
TÜBİTAK UZAY 76 kişi istihdam edecek
Doğu Akdeniz'de iş birliği dönemi
Hafız Murat: İyi insan kendisi hariç tüm insanlığı düşünendir
TOGG'un CES fuarındaki sıralaması belli oldu
Dev projede sona gelindi!
Seçim kanunu teklifi TMBB Başkanlığına sunuldu
"Türkiye'nin oyu her zaman ülkemizin lehine"
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Skandal sözler! Seküler dostlarımıza borcumuzdur
Almanya'dan F-35 kararı
1 günlük borçlanmayla 1 yıl erken emeklilik!
İsveç'ten skandal görüntüler!
İzin çıktı: Mersin'de petrol aranacak
Yüzünü gizleyerek erken seçim istemişti... Bakın kim çıktı?
İstanbul'a yeni kar yağışı uyarısı!
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Eksi 5 derecede büyük ilgi
20 şehir dolaşacaklar
Oyunculuktan yapımcılığa terfi etti
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Sektöre yeni ‘Emanet'im

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Dev projede sona gelindi!