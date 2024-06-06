Dertlere deva ev bitkileri!
Evlerimizde keyif köşelerimizin ve balkonlarımızın vazgeçilmezi ev bitkilerinin birer şifa kaynağı olduğunu biliyor muydunuz?
Çoğumuz severek, konuşarak çeşitli şekillerde evlerimizde bitkilerimizi büyütüyoruz. İşte doğal hazine bitki türleri...
PAPATYA
Uğruna şiirler yazılan papatyalar... Binlerce yıldır en yaygın çay olarak kullanılıyor.
Uyku kalitesi, kan şekeri gibi belirli sorunlar üzerinde faydası olan papatyalar evlerimizde de birer şifa deposu.
GİNKGO BİLOBA
Ginkgo biloba, bir diğer adıyla mabet ağacı yaşayan en eski ağaç türlerinden biri. Ginkgo biloba yüksek antioksidan içerdiği için evlerinizde büyütmek yararınıza olabilir.
EKİNEZYA
Bir diğer adı olan Moni Koni çiçeği olarak da bilinen ekinezya, halk arasında bağışıklık sistemimiz üzerindeki faydalarıyla bilinir.
Antioksidanları güçlendirme açısından zengin olan ekinezya bu sayede virüsler ve enfeksiyonlarla mücadelemizde bize eşlik eder.
BİBERİYE
Uzun yıllardır mutfak dünyasının vazgeçilmezi biberiyenin sağlımız açısından da önemli faydaları var.
Harika bir antioksidan kaynağı olan biberiye, bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Depresyon ve kaygıyı hafifleten biberiye, çoğu evin vazgeçilmez bitkisi haline geldi.
ZENCEFİL
Yemeklerimizin lezzet kaynağı zencefil sağlığımız için de büyük önem taşıyor. Regl ağrılarına birebir çözüm sağlayan zencefil ayrıca gebelikte mide bulantılarına da iyi geliyor.
ALOE VERA
Yeri geliyor saçımıza yeri geliyor cildimize sürdüğümüz aloe vera günümüzde popüler bir hale geldi.
Neredeyse hayatımızda a'dan z'ye her şeye faydası olan aloe vera ayrıca yanık, cilt kızarıkları, tahrişler, sivilce gibi birçok probleme de şifa kaynağıdır.