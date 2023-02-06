Depremden ilk görüntüler geldi!
Meydana gelen deprem sonra Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve ülkemizin pek çok yerinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir.
Depremden etkilenen bölgelere arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle sevk edilmiştir. İçişleri ve Sağlık Bakanlığımız, AFAD, Valiliklerimiz ve diğer tüm kurumlarımız çalışmalarına hızla başlamıştır.
VATANDAŞLAR SOKAKLARA DÖKÜLDÜ
Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay'da da hissedilen deprem nedeniyle bazı vatandaşlar binalardan çıkarak dışarıda bekledi.
TÜM BİRİMLER TEYAKKUZ HALİNDE: ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Kahramanmarş'ta meydana gelen depremin ardından Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 8 katlı bina yıkıldı. Olay yerinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.