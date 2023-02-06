Depremden ilk görüntüler geldi!

Meydana gelen deprem sonra Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve ülkemizin pek çok yerinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir.