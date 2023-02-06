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Bölgede peş peşe artçı depremler!
Bakan Soylu: Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan deprem bölgesi için "kan bağışı" çağrısı
Kahramanmaraş ve Gaziantep'te şiddetli deprem! Başkan Erdoğan'dan açıklama!
Depremden ilk görüntüler geldi!
Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde deprem! En yüksek seviyede alarm verildi
Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde deprem
CHP ile İYİ Parti arasında dosya krizi...
Aydın'da gençlik buluşması... Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
"Türkiye'den korkmaya devam edin!"
Sandık göründükçe Batı saldırılarını artıyor
İstanbul'da okullar tatil mi? Beklenen açıklama geldi
Android telefonlar webcam olabilecek
Dünya Miras listesindeki tarihi projede şok
Taraklı'nın turist beklentisi yüksek
Köy okulunu baştan yarattılar
Gelir kapıları: Engelsiz atölye
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Bizi birbirimize düşürmeyin
Eski FETÖ'cü Danıştay üyesi ve savcı Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Yurdun büyük bölümünde yarın kuvvetli ve yoğun kar bekleniyor
Kabine yarın toplanacak

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