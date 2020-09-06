Deniz Seki, 15 bin dolarlık 'kral dairesi'nde konakladı

'KRAL DAİRESİNDE KAYBOLDUM'

Terma City Otel'de gecelik fiyatı 15 bin dolar olan kral dairesinde konaklayan Deniz Seki, karşılaştığı konfor nedeniyle konaklama süresini 1 gün daha uzattı. Bir çok ülke gezdiğini fakat hiç bir otelde böyle bir odayla karşılamadığını söyleyen Seki, gazetecilerin, "Kral dairesinde kalıyorsunuz, kendinizi prenses gibi mi, yoksa kraliçe gibi mi hissediyorsunuz?" sorusuna, "Çok fazla ülke gezdim. Güzel otelleri çok severim. Ben böyle bir odayla karşılaşmadım. Ekibimle birlikte geldik, birbirimizi kaybettik. Siz beni nasıl görüyorsanız ben öyleyim. Yani Deniz Seki gibiyim. Son derece mütevaziyim. Hatta bir odadan bir odaya geçerken çekiniyorum” dedi.