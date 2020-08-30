Dedesine aşure götüren üniversite öğrencisi, feci şekilde hayatını kaybetti!

PAYLAŞIMLARI YÜREK YAKTI

İki gün sonra doğum günü olan Eda Müdüroğlu’nun Yalova Üniversitesi Termal Yüksek Meslek Okulu Paramedik Bölümü 3’ncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Müdüroğlu’nun sosyal medya hesabından sabah yaptığı paylaşımlarda, ‘aşure aşererek güne başladım’ ve ‘bu aşure ne veli nimet bir şey harika’ yazması ise yürekleri dağladı.