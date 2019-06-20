Darbecilere ceza yağdı!

Buna göre sanıklardan Akın Öztürk, Ahmet Özçetin, Ali Osman Gürcan, Bilal Akyüz, Cemil Turhan, Erhan Caha, Fırat Alakuş, Hakan Evrim, Kubilay Selçuk, Mehmet Dişli, Mehmet Partigöç, Ömer Faruk Harmancık, Murat Koçyiğit, Mustafa Barış Avıalan, Orhan Yıkılkan, Sinan Sürer, Muhsin Kutsi Barış ve Osman Kılıç, "anayasayı ihlal" suçundan bir, şehit olan 139 kişi dolayısıyla 139'ar kez, Osman Kılıç dışındaki sanıklar "Cumhurbaşkanına suikast" suçundan da birer kez ağırlaştırılmış müebbete mahkum edildi.



Böylece Kılıç 140, diğerleri 141'er kez ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı.