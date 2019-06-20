Darbecilere ceza yağdı!
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanıklı Genelkurmay "çatı" davasında karar açıkladı. Mahkeme Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görüldü. Aralarında eski Orgeneral Akın Öztürk'ün de bulunduğu 17 sanığa 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Buna göre sanıklardan Akın Öztürk, Ahmet Özçetin, Ali Osman Gürcan, Bilal Akyüz, Cemil Turhan, Erhan Caha, Fırat Alakuş, Hakan Evrim, Kubilay Selçuk, Mehmet Dişli, Mehmet Partigöç, Ömer Faruk Harmancık, Murat Koçyiğit, Mustafa Barış Avıalan, Orhan Yıkılkan, Sinan Sürer, Muhsin Kutsi Barış ve Osman Kılıç, "anayasayı ihlal" suçundan bir, şehit olan 139 kişi dolayısıyla 139'ar kez, Osman Kılıç dışındaki sanıklar "Cumhurbaşkanına suikast" suçundan da birer kez ağırlaştırılmış müebbete mahkum edildi.
Böylece Kılıç 140, diğerleri 141'er kez ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı.
Böylece Kılıç 140, diğerleri 141'er kez ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı.