Görenler hayran kalıyor!
Geçmişten günümüze gelen dünyanın dört bir yanında yer alan su altı heykellerini daha önce görmüş müydünüz? İşte yetenekli heykeltıraşların ellerinden varlığından haberdar bile olmadığımız benzersiz güzellikteki su altı heykelleri...
Sualtı heykelciliğinin ustası Jason deCaires tarafından yapılan Ocean Atlas...
İsa'nın Bronz Heykeli, San Fruttuoso - İtalya...
Grand Cayman adasının Güneybatı ucunda yer alan Amphitrite...
Mısır'ın Batık Şehri Thonis-Heracleion'da III. Kleopatra heykeli...
Neptün Anıt Resifi'nde yer alan aslan heykeli...
Heykeltıraş Jason deCaires Taylor'ın bir başka su altı sergisi: Sualtı Heykel Müzesi Ayia Napa...
Grand Cayman'da yer alan 'Resifin Muhafızı' heykeli...
Molinere Su Altı Heykel Parkı...
The Musician, Steinway konser piyanosunun kopyası ve denizkızı heykeli...
Jason Decaires Taylor'ın 'Anıtsal Portre Serisi'...
Batık Baia şehri, İtalya'nın Napoli kısılarındaki 'Batık Pompeii' olarak adlandırılıyor...
Grenada'nın Moliniere Körfezi'ndeki Sualtı Heykel Parkı'nda yer alan The Nutmeg Princess...