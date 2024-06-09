Elektronik sigara için net mesaj!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, '31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü' kapsamında Vahdettin Köşkü'nde milli sporcular ve birçok farklı ülkeden çocuk ve gençlerle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elektronik sigarayla da bizim ülkemize değişik kanallarla girmenin mücadelesini çok veriyorlar. Bazı hepinizin de duyduğu bildiği markalar var, müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü' kapsamında Vahdettin Köşkü'nde milli sporcular ve birçok farklı ülkeden çocuk ve gençlerle bir araya geldi.
"DÜNYAMIZI KİRLETİYOR"
Sigara ve tütün ürünlerinin zararlarıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan,
"Ülkemizde her yıl 85 bin insanımızı tütün canavarına kurban veriyoruz. Tütün sadece insanı zehirlemiyor aynı zamanda dünyamızı da kirletiyor.
Sigaranın bütün zararlarına rağmen tütün endüstrisi büyümeye, her yıl 700 milyar dolar kazanç sağlamaya devam ediyor.
Yakın çevremizden başlamak suretiyle tütün kullanan herkesi bu meretin zararlarına karşı açıkça uyardık. Varsa sigara paketlerine el koyduk. Onlardan bırakacaklarına dair söz aldık.
Tütün ürünlerine karşı en etkili, en kararlı mücadeleyi yürüten hükümetler, bizim hükümetlerimizdir." dedi.
"ELEKTRONİK SİGARAYA İZİN VERMEYECEĞİZ"
Elektronik sigaranın da orijinal sigara kadar zararlı olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, e-sigaraya asla izin vermeyeceklerini konuşmasında vurguladı.
İngiltere "sigarasız nesil" yaratma girişimi kapsamında, 1 Ocak 2009'dan sonra doğanlara sigara satışı yasaklamıştı. Gerekirse İngiltere ile irtibat kurabileceklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elektronik sigarayla da bizim ülkemize değişik kanallarla girmenin mücadelesini çok veriyorlar.
Kaçak yollardan da maalesef sızmalar oluyor ama bizim şu anda gümrükler bu konuda iyi bir mücadele veriyorlar.
Bize farklı yollardan gelenler oluyor. Biz şu anda kadar buna müsaade etmedik. Bazı hepinizin de duyduğu bildiği markalar var, müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.