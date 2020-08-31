Başkan Erdoğan Giresun'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'un Dereli ilçesi ve çevrelerinde 23 Ağustos tarihinde meydana gelen sel felaketi sonrası incelemelerde bulunmak üzere, Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş yaptı.