Çorum'da sanayi sitesinde yangın: 5 iş yeri küle döndü

Patlamaların da yaşandığı yangın sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahale ettiği yangın 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.