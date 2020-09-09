Çöpten enerjiye! Türkiye'de ilk ve tek olacak

Bu sayede hem atıkların ekonomiye kazandırıldığını hem de çevre kirliliğinin önlendiğini vurgulayan Bilgin, şunları kaydetti:

"Göreve geldikten sonra ilgili firmayla yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde elektrik üretiminden elde edilen enerjinin ortaya çıkarttığı ısıyı kullanarak yine o bölgeye yaklaşık 40 bin metrekare araziye bir sera kurulma fikri ortaya çıktı. Firmayla gerekli görüşmeleri yaptık ve eylül ayı itibarıyla yatırım başlamış olacak. Bu yatırım Türkiye'de ilk ve tek olacak. Çöpten üretilen enerjinin ürettiği ısıdan faydalanarak yaklaşık 100 kişinin istihdam edilebileceği 40 milyon lira tutarında domates serası kuruluyor. İnşallah haziran ayı gibi üretime başlayacak. Bugün yarın temeli atılmış olacak. 29 Ekim'de resmi temel atma törenini yapacağız, şubat ve mart ayı gibi dikimler gerçekleşecek. Haziran ayından itibaren de ürün yetişmeye başlayacak. Ürünlerin tamamı ihracata yönelik planlanıyor."