"çocuk engelli olur" dediler

Buradan aşı olmayanlara çağrıda bulunuyorum. Ben bu hastalığı ağır geçiriyorum ve benim gibi hamilelerin aynı hataya düşmemesi için mutlaka aşılarını yaptırmalarını istiyorum. Solunum cihazına bağlıyım, cihaz çıkarıldığında nefesim daralıyor. Hastaneden çıkar çıkmaz ilk işim gidip hemen aşımı olmak" dedi.