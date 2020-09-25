Çin ordusunda 'casus asker' krizi! Askeri sırları aile ve arkadaşlarıyla paylaşmış

Yapılan açıklamada, Chen’in ayrıca telefonda çevrimiçi oyunlar oynarken askeri kimliğini de açığa çıkardığı ve izin almadan ikinci el cep telefonu satın aldığını kaydetti. Yetkililer, Chen'in ordudan atıldığını ifade ederek, asker ile ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.